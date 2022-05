Sesso in chat con minori, don Vincenzo Esposito condannato a 5 anni

L’uomo era accusato di aver adescato alcuni minorenni della Sicilia pretendendo delle videochiamate sul cellulare mentre si masturbavano o facendosi inviare da loro dei video. Tutti giovanissimi indigenti che poi avrebbero ricevuto da don Vincenzo Esposito delle ricariche sulla Postepay tra i 10 e i 30 euro, in un caso di 50 euro. Il frate avrebbe anche invitato un 16enne siciliano a raggiungerlo a San Feliciano, anche se per le limitazioni imposte dal Covid in quel periodo il viaggio non si era concretizzato. In manette era finita anche una donna siciliana, madre di uno dei ragazzi vittime delle attenzioni sessuali del prete, che avrebbe trattenuto per sé del denaro inviato al figlio per il sesso in chat.

L’inchiesta era stata avviata ad aprile 2021 dalla Procura di Termini Imerese, nata casualmente dalle intercettazioni per un’altra indagine che ha fatto emergere sospetti sul sacerdote. Poi le intercettazioni telefoniche e telematiche, che hanno portato a contestare a don Vincenzo Esposito 9 diversi episodi e che hanno fatto scattare prima l’arresto e poi la condanna di primo grado. Contro la quale, dopo il deposito delle motivazioni, verrà presentato ricorso in appello dal difensore dell’ex parroco magionese.