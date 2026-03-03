 Proseguono le ricerche dei malviventi in fuga, uno arrestato | Recuperato il bottino - Tuttoggi.info
Proseguono le ricerche dei malviventi in fuga, uno arrestato | Recuperato il bottino

Redazione

Proseguono le ricerche dei malviventi in fuga, uno arrestato | Recuperato il bottino

Mar, 03/03/2026 - 12:21

Proseguono le ricerche dei tre malviventi fuggiti nella serata di lunedì dopo che la loro auto, al termine di un lungo inseguimento iniziato nelle Marche, è stata colpita da una gazzella dei carabinieri sulla Flaminia, nei pressi dello svincolo di Eggi.

Un incidente nel quale sono rimasti feriti, in modo lieve, anche due carabinieri della Compagnia di Matelica e una donna alla guida di un’auto che stava percorrendo la statale in direzione Spoleto.

Il bottino del furto nell’abitazione di Matelica è stato ritrovato lungo la statale 77 Civitanova Marche – Foligno, dove i malviventi in fuga avevano gettato dal finestrino i gioielli rubati ad una donna, che aveva dato l’allarme.

Uno dei quattro malviventi è stato catturato mentre cercava di fuggire a piedi, insieme agli altri tre che le forze dell’ordine stanno cercando nelle campagne tra Spoleto e Campello sul Clitunno.

