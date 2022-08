Prosegue il successo di "Neraviglioso", applausi a Scheggino al Fidelio Ensemble - Tuttoggi

L’estate schegginese proseguirà, quindi, con Neraviglioso proponendo ancora lo spettacolo per bambini I tre porcellini a cura di Tieffeu e Figuratevi in Valnerina festival, domenica 21 agosto alle 18. In cartellone, inoltre, Fa-volando, cantastorie e favole illustrate a cura di Manuela Amadio, Anna Rita Antonelli e Cecilia Menghi, venerdì 26 agosto alle 18, e Nena, spettacolo per bambini sempre a cura di Tieffeu e Figuratevi in Valnerina festival, domenica 28 agosto alle 18.