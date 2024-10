Prorogata la mostra di Esmeralda a Scheggino - Tuttoggi.info

Prosegue, su richiesta del Comune di Scheggino la Personale dell’artista Esmeralda dopo che

domenica 29 settembre si è svolto il finissage nello Spazio Arte Valcasana. Durante la cerimonia, l’artista ha donato un quadro alla comunità di Scheggino in segno di riconoscenza e simpatia, tela che è stata ritirata dal sindaco Fabio Dottori.

“Ringrazio Esmeralda – ha detto il primo cittadino schegginese – per aver arricchito in questi mesi il borgo del nostro Comune sia per la Personale che ha richiamato migliaia di visitatori, ma non di meno per le performance live e la musica jazz che hanno arricchito di note le nostre piccole vie e per gli appuntamenti dedicati ai bambini che hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’arte utilizzando varie tipologie di colori e oggetti da disegnare”.

Reduce dalla sua ultima esperienza a Parigi, dove ha realizzato opere ed expo di grande rilievo, Esmeralda è stata invitata a Scheggino dal direttore artistico di “Diamante Nero”, Massimo Zamponi. Per l’occasione ha realizzato 6 murales lungo le pareti del Museo del tartufo che sono state apprezzate da tutta la comunità tanto da essere ormai entrate a far parte del patrimonio culturale della cittadina.

Le migliaia di persone che hanno visitato lo spazio Valcasana nei 5 mesi della Personale hanno potuto ammirare le creazioni di Esmeralda ee sono stati affascinati dalla sua arte, come dimostrano i tanti commenti lasciati sul registro delle presenze. Molto apprezzati anche i vestiti dipinti in fusion con Luisella Vichi di Spoleto.

La personale dell’artista Esmeralda rimarrà aperta fino al 20 ottobre tutti i giorni feriali dalle ore 11 alle ore 13 e nel week end (sabato e domenica) dalle ore 11 alle ore 20 oppure su appuntamento al 3475182975