Pronto soccorso di Terni sovraffollato, Lucarelli: "Riaprire al più presto quello di Narni" - Tuttoggi

Pronto soccorso Narni, c'è il bando per assumere 6 dirigenti medici di medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza

“Riaprire in tempi brevi il pronto soccorso di Narni così come auspicato anche dal direttore generale dell’ospedale di Terni Andrea Casciari”. A chiederlo è il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli in merito alla situazione di sovraffollamento al pronto soccorso dell’ospedale ternano. “In questo modo – spiega il sindaco – verrebbe alleggerito il peso che ora grava su una struttura che raccoglie un bacino di utenza molto vasto che travalica i confini regionali offrendo un servizio utile alla comunità”.

Lucarelli esprime soddisfazione per la delibera del direttore generale dell’Usl 2 Massimo De Fino relativa al bando di concorso pubblico per l’assunzione di sei dirigenti medici di medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza per l’ospedale di Narni. “La decisione – sottolinea – fa parte del piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale che era stato approvato dalla giunta dell’Umbria a ottobre dell’anno scorso ed è funzionale all’apertura, 24 ore, del pronto soccorso a Narni”.