Pronto ad aprire il "Villaggio delle Zucche", parco divertimenti a tema per bambini (e non solo) - Tuttoggi.info

A Città di Castello, domenica 29 settembre, alle ore 16, sarà inaugurato in località Vingone (vocabolo Silvelle) il “Villaggio delle Zucche”, parco divertimenti a tema che per tutto il mese di ottobre proporrà attrazioni, musica, arte di strada e laboratori creativi in collaborazione con il Museo Malakos. L’associazione Fuori di Zucca APS porterà nel territorio un’autentica rarità in Umbria, dove esiste solo un altro parco simile.

Il “Villaggio delle Zucche” sarà aperto tutti i sabati e tutte le domeniche di ottobre, dalle ore 10 alle 19. Negli altri giorni della settimana sarà a disposizione delle uscite didattiche per le scuole, che potranno prendere parte ai laboratori allestiti dal Museo Malakos.

Su un’area di 10.000 metri quadrati si celebrerà la zucca, grazie all’esposizione dei tanti frutti della terra coltivati da “Nonno Alfiero”, ma anche alle installazioni a tema realizzate con legno e paglia. Bambini e adulti potranno divertirsi con artisti di strada e musicisti, visitare la caverna horror, giocare insieme e partecipare a laboratori creativi, approfittando anche dell’area ristoro con i food truck e prendere parte alle iniziative promosse nei fine settimana di ottobre.

“Un’opportunità in più per riscoprire le tradizioni agricole e culturali del nostro territorio anche con il gioco e il divertimento”, commentano gli assessori alla Cultura Michela Botteghi e l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, che, nel ringraziare “il protagonismo dei privati che ampliano l’offerta di eventi e iniziative rivolte alla collettività”, sottolineano “il valore aggiunto della collaborazione con il Museo Malakos, che con la sua attività è divenuto a Città di Castello un punto di riferimento importante per la divulgazione scientifica”.

Il presidente dell’associazione Fuori di Zucca Matteo Pellegrini presenta l’iniziativa come “un progetto ambizioso, che già al suo primo anno ha visto e vedrà coinvolti tanti volontari nell’ideazione, nella preparazione e nell’organizzazione delle attività. L’obiettivo – spiega il responsabile – è riportare bambini, amici e famiglie a divertirsi in campagna, con semplicità, in un contesto naturale a impatto zero. Le zucche mettono allegria e sono deliziose”.

Tutte le informazioni sul “Villaggio delle Zucche” potranno essere reperite sulle pagine Instagram e Facebook dell’associazione, dove sarà possibile scoprire tutte le attività che saranno proposte durante il mese di ottobre.