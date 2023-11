Pronto a spacciare hashish e Mdma fuori da un locale, arrestato 26enne - Tuttoggi.info

Il 26enne beccato fuori da un locale notturno con hashish e mdma: è stato arrestato dai carabinieri di Foligno

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo straniero di 26 anni. E’ stato fermato mentre – è l’ipotesi degli inquirenti – era pronto a spacciare hashish e Mdma.

I militari, mentre stavano perlustrando l’area nei pressi di un locale notturno nella zona di Sant’Eraclio, hanno notato l’uomo, a bordo di un’automobile, che alla vista dei militari ha tentato di occultare qualcosa all’interno di una busta che aveva in mano. Una volta che è stato fermato ed identificato, i Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo, in un astuccio, 2 pezzi di hashish (circa 1,2 grammi), ed all’interno di una tasca dei pantaloni una busta in cellophane contenente 16 dosi di cristalli di MDMA (circa 4 grammi). Terminate le operazioni, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante l’udienza presso il Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato.