Pronto a spacciare eroina, 36enne denunciato dai carabinieri - Tuttoggi

Una denuncia ed un arresto: è l’esito dell’attività svolta mercoledì dai carabinieri del comando provinciale di Terni.

In particolare, nel corso della mattinata, a Terni, nell’ambito di un’attività preventiva finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa del locale comando compagnia carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio”, un uomo nato in India nel 1985, finora sconosciuto alle Forze dell’ordine. Lo straniero, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di 2 grammi circa, posti sotto sequestro.

Nella tarda serata di mercoledì, invece, ad Amelia, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale comando compagnia carabinieri ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Roma, per il reato di “furto con strappo” un giovane. Si tratta di un romano classe 1986, D.E. le sue iniziali, che, già ristretto presso una comunità del posto in regime di arresti domiciliari, è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Terni.