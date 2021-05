Mattia Proietti Gagliardoni 2° al Trofeo Team Siena Bike

Dopo la vittoria di sabato scorso ad Esanatoglia l’esordiente Mattia Proietti Gagliardoni ha tenuto alta la bandiera dell’UC Foligno anche in Toscana. L’atleta assisano ha infatti chiuso alla piazza d’onore di categoria il Trofeo Team Siena Bike, gara di cross country in scena domenica alle porte della città del Palio.

Confermate le doti del giovane

Il classe 2007 ha confermato in toto l’ottima impressione destata appena una settimana or sono al Santoporo XC, gestendo la prova con un buon colpo di pedale e con la consueta precisione tecnica. Particolarmente entusiasmante si è rivelata la prima delle due tornate di gara, dove il portacolori dell’UC Foligno ha inscenato un bel duello con Daniele Angelo Ronzoni (GS Borgonuovo), bravo poi ad involarsi verso la vittoria nell’ultimo giro. Il tesoretto costruito in avvio ha permesso comunque a Proietti Gagliardoni di difendere in relativa scioltezza il secondo gradino del podio, nonostante le tossine dell’impegno su strada a Boncellino del giorno precedente. Risultato e prestazione sono quindi da promuovere a pieni voti per il mountain biker di punta dei “Falchetti”, che si sta affermando con merito come uno dei migliori interpreti di specialità della categoria, almeno per quel che concerne il Centro-Italia.