Progetto “Giovani creativi”, al via i primi tre laboratori tra Todi e Marsciano

Il terzo laboratorio ad iniziare, sempre a Marsciano, è “Zoom”, dedicato al videomaking. Il primo appuntamento è per giovedì 13 aprile, presso la Sala Vallerani di palazzo Pietromarchi. Il laboratorio, che proseguirà ogni giovedì dalle 15.30 alle 17.30 fino al 15 giugno, sarà condotto da Mattia Ruspolini, esperto di comunicazione audiovisiva e membro dell’Associazione Sequenze Frequenze, partner del progetto. I partecipanti saranno guidati nella stesura di uno storyboard collettivo e nell’esplorazione dell’ambiente circostante, al fine di realizzare un cortometraggio che possa promuovere la scoperta e l’avvicinamento affettivo al territorio.

Sono 5 i laboratori artistici previsti dal progetto Giovani creativi. Oltre ai tre indicati ci sono quelli legati al teatro e all’illustrazione. Sono tutti gratuiti e destinati ai giovani dai 14 ai 19 anni. L’obiettivo è di promuovere vari aspetti legati alla prevenzione del disagio giovanile: la creatività come risorsa interiore essenziale per la crescita della persona, la conoscenza del proprio territorio come bagaglio per la costruzione di identità e responsabilità civica, il confronto tra pari per favorire la socializzazione e l’inclusione sociale, l’utilizzo consapevole, costruttivo e qualificante dei mezzi digitali.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: T. 3701592768 – francescaduranti@frontieralavoro.org o consultare il sito web della cooperativa Frontiera Lavoro https://www.frontieralavoro.org/news/laboratori-artistici-per-giovani-creativi-2/