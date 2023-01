Progetti PNC, Norcia affida lavori per campi paddle-bocce e nuove gradinate - Tuttoggi

“Grazie al lavoro svolto dai nostri uffici per aver reso concreto e quindi possibile questo ulteriore orizzonte di ricostruzione, adeguamento viario e di realizzazione di qualcosa di cui prima del sisma la nostra città non disponeva, come i campi da paddle e le nuove gradinate dello stadio Cetronella” ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuliano Boccanera.

I lavori appaltati dal Comune di Norcia riguardano la realizzazione della tribuna del campo sportivo Cetronella e la realizzazione di campi polivalenti (due campi da padel, due campi da tennis e due campi per il gioco delle bocce) sub misura A3.3; la realizzazione dei lavori relativi agli interventi sulla rete stradale comunale Forsivo – Cortigno, Nottoria, Norcia – Popoli (sub misura A4.5); lotto A – “Dalle Sorgenti di San Martino alle aree verdi, giardini pubblici” e Lotto B – “Nuovo Camminamento Nursino, da Porta Valle Donna a Porta Orientale”, per la Sub-Misura A3.1.

I lavori inizieranno nel prossimo mese di gennaio, eccetto quelli riguardanti il rifacimento delle infrastrutture stradali che inizieranno in primavera.

Pubblicate anche le gare per l’affidamento dei lavori di Porta Ascolana (il 28 dicembre) e Porta Romana (29 dicembre); decorso il tempo previsto di 15 giorni saranno aperte le buste e si potrà consocere la ditta che se ne occuperà, salvo eventuali ulteriori adempimenti tecnico-amministrativi.

