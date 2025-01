Prof aggredita e massacrata in casa, quasi 100 punti al viso sfregiato - Tuttoggi.info

Diversi colpi inferti con arma da taglio, ma anche con un oggetto contundente visti i diversi ematomi riportati dalla ex professoressa di 84 anni massacrata in casa nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi. Secondo quanto è stato possibile apprendere, gli inquirenti indagano a carico di ignoti per i reati di rapina aggravata e lesioni personali con sfregio del viso. La indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica nella persona del Pm Elena Neri, sono svolte dal Norm e dal Roni dei Carabinieri di Terni, con il supporto tecnico- scientifico dei Ris, e indirizzate a 360°; si cercano indizi anche nella cerchia più stretta della ex professoressa, P.F. le generalità, fino all’ipotesi di un tentativo di rapina da parte di ignoti finito in tragedia.

Prof aggredita e massacrata, quasi 100 punti al volto

La violenza con la quale la professoressa è stata aggredita ha lasciato increduli soccorritori e inquirenti: l’anziana donna è stata infatti massacrata con numerosi colpi inferti al viso (unica parte del corpo colpita) con arma da taglio che hanno reso necessaria l’applicazione di quasi 100 punti di sutura, ma, dai segni presenti sul volto della vittima della brutale aggressione, sembra che sia stato utilizzato anche un oggetto contundente per colpire la donna che, attualmente, è in grave condizioni, ma non in pericolo di vita. La paziente non è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è tenuta sotto stretta osservazione dai sanitari del Santa Maria di Terni.

Prof in stato di shock

La prof è ancora in stato di shock e non è stata ancora in grado di fornire elementi utili agli inquirenti per risalire alla possibile identità dell’aggressore o degli aggressori. Dopo aver superato la prima notte di ricovero, la donna è in condizioni gravi, ma stabili, per la copiosa perdita di sangue dovuta alle numerose ferite al volto: tuttavia non è in pericolo di vita e, nelle prossime ore, proprio la donna potrebbe fornire ai Carabinieri elementi utili a stringere il cerchio delle indagini che proseguono nel massimo riserbo, ma senza sosta.