Anziana prof accoltellata all'alba in casa, gravi ferite al volto | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

È stata gravemente ferita al volto dopo essere stata aggredita – con un’arma da taglio – all’alba in casa una anziana professoressa di Terni. Il fatto è avvenuto nella notte in via Cannizzaro, nella zona della stazione ferroviaria. La donna, 83enne, ha raccontato di aver trovato uno sconosciuto in casa, che poi l’ha colpita al viso. A dare l’allarme è stato un vicino di casa. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Terni con gravissime ferite al viso, mentre nell’abitazione stanno intervenendo i carabinieri per i rilievi, con il coordinamento del sostituto procuratore Elena Neri.

Si indaga a tutto campo: non convince molto gli inquirenti l’ipotesi di una tentata rapina, con il malvivente poi fuggito.

articolo in aggiornamento