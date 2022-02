Prodotti caseari: boom di ricerche online per i formaggi di Norcia - Tuttoggi

le restrizioni sugli spostamenti dovuti all'emergenza sanitaria hanno sicuramente dato una spinta agli acquisti digitali,

Fra i settori che registrano un aumento più deciso emerge quello delle vendite online di prodotti enogastronomici. Secondo un recente studio condotto dall’Osservatorio eCommerce BTC del Politecnico di Milano, infatti, la spesa alimentare effettuata tramite Internet è uno fra i segmenti in decisa ascesa.

I dati attestano un giro d’affari generale di oltre quattro miliardi di euro e una crescita del +38% rispetto all’anno precedente: le restrizioni sugli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria hanno sicuramente dato una spinta agli acquisti digitali, tuttavia il trend si mantiene stabile anche in seguito all’allentamento delle limitazioni.

Per quanto riguarda la vendita di prodotti enogastronomici regionali e di alta qualità, i dai parlano di un +17% e un valore totale delle transazioni intorno ai 750 milioni di euro.

Numeri decisamente positivi, che fanno ben sperare anche i produttori del settore caseario, che rappresenta una fetta importante del Made in Italy alimentare. Tra i prodotti tipici più amati spiccano i formaggi di Norcia che, grazie alle opportunità offerte dal commercio elettronico, sono diventati disponibili con maggiore facilità su tutto il territorio italiano, con un conseguente aumento degli ordini.



I formaggi di Norcia: l’eccellenza della caciotta con tartufo

Il territorio norcino può vantare una spiccata vocazione casearia, non a caso i prodotti caseari che vengono alla luce in queste zone sono considerate delle vere e proprie eccellenze gastronomiche. Le ragioni del successo dei formaggi di Norcia sono molte, tuttavia la grande esperienza nelle lavorazioni casearie, unita alla purezza degli ingredienti, contribuiscono in maniera decisiva al raggiungimento dell’alto livello qualitativo che caratterizza queste specialità.

Una delle particolarità dei formaggi di Norcia è che essi coprono varie esigenze di gusto: chi ama l’intensità e il formaggio robusto, opterà per gli stagionati, chi apprezza maggiormente il sapore del latte, prediligerà i prodotti meno stagionati.

Fra i prodotti tipici troviamo sicuramente quelli dal sapore prevalentemente dolce, come per esempio la caciotta con tartufo, una proposta in grado di coniugare due grandi eccellenze gastronomiche del territorio umbro.

Il gusto delicato viene ottenuto attraverso una stagionatura breve, che rende questo formaggio perfetto in caso di aperitivi, antipasti o piccole merende spezza-fame. Per portare in tavola una proposta di qualità è possibile optare per la caciottina di Norcia con tartufo di coccia.it, portale e-commerce specializzato che mette a disposizione sul web un’ampia varietà di proposte enogastronomiche del territorio.

Dal pecorino fresco a quello stagionato: la varietà della produzione nursina

L’alta qualità dei formaggi norcini è garantita dall’utilizzo di latte proveniente dai pascoli di montagna, e dall’iter di stagionatura: lasciati a riposare sulle tipiche tavole di faggio, questi formaggi ne assorbono i profumi regalando un’esperienza di gusto unica.

Per chi apprezza i gusti più delicati e meno predominanti, due ottime scelte sono rappresentate anche dal pecorino fresco e dalla caciotta. Il primo si caratterizza per il sapore dolce e la consistenza morbida, mentre la seconda per la delicatezza che le consente di essere abbinata a numerosi alimenti. Gli amanti dei sapori più decisi, invece, possono optare per esempio per il pecorino semi-stagionato e quello stagionato, che presenta anche un sentore piccante.

Anche in questo caso, Coccia.it mette a disposizione moltissime proposte, così da soddisfare al meglio ogni genere di necessità. Molto apprezzati dai consumatori sono anche le ceste confezionate che racchiudono tutto il meglio della gastronomia norcina.

In questo modo, ai formaggi locali si potranno abbinare altre specialità per preparare delle ricette tipiche o per assaporarle una a una nel corso di una cena. Il territorio umbro, infatti, grazie al persistere di metodi di lavorazione tradizionale, è in grado di produrre squisitezze casearie e non solo.