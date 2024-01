Prodezza di Ricci, raddoppio di Paz, tris di Sylla: il Grifo batte la Lucchese 3-0 | Pagelle

Nel primo tempo gli ospiti colpiscono due pali, il Perugia uno nella ripresa. Buona la prova del centravanti neo grifone Sylla

Il Perugia si rimette in cammino battendo al Curi la Lucchese 3-0. Le reti portano la firma di Ricci, con una spettacolare acrobazia, e di Paz. In entrambi i casi, su assist del neo centravanti del Grifo, Sylla, autore nel finale della terza rete, all’esordio con il Grifo. E autore di una prova molto convincente, a conferma dell’importanza di avere lì al centro un attaccante di ruolo.

Da rivedere, invece, la prestazione difensiva, con la Lucchese che colpisce due legni e Adamonis costretto a sbrogliare qualche situazione ingarbugliata dalle sue parti.

Il Perugia ha avuto le occasioni per chiudere prima la gara, ma l’imprecisione di Matos, il palo colpito da Paz e alcuni ottimi interventi di Chiorra hanno tenuto a lungo in bilico il risultato. Nel recupero c’è tempo per la gioia personale di Sylla.

La partita

2′ pt PALO DEL LUCCHESE Rizzo Pinna dalla destra serve Yeboah che colpisce a colpo sicuro, ma centra il palo!

9′ pt Prima conclusione del Perugia con Torrasi, dopo uno scambio con Sylla.

13′ pt OCCASIONE PERUGIA Matos, servito da Paz, si ritrova solo davanti a Chiorra, ma sbaglia il suo rasoterra.

15′ pt OCCASIONE PERUGIA Chiorra si supera sulla conclusione di Ricci.

17′ pt La Lucchese risponde con le conclusioni insidiose di Yeboah e Rizzo Pinna, che mancano la porta di poco.

23′ pt GOL ANNULLATO ALLA LUCCHESE Sul corner di Guadagni Yeboah mette in rete, ma guardialinee segnala che la palla era uscita.

35′ pt GOL PERUGIA, RICCI Sul cross di Sylla, Ricci in rovesciata segna una grandissima rete e porta avanti il Perugia.

43′ pt PALO LUCCHESE Questa volta a colpire la parte interna del legno, su punizione, è Rizzo Pinna.

45′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 1-0 Il Perugia chiude avanti una gara molto aperta, con occasioni da entrambe le parti. Il Grifo, fortunato nelle circostanze dei due legni colpiti dagli ospiti, chiude in vantaggio grazie a una prodezza di Ricci.

3′ st Ricci non ce la fa e deve uscire, lasciando il posto a Iannoni.

7′ st PALO E GOL ANNULLATO AL PERUGIA Questa volta è Matos a servire a Paz il pallone buono, ma sull’uscita disperata di Chiorra il pallone finisce sul palo. Sylla ribadisce in rete, ma era in fuorigioco.

28′ st GOL PERUGIA, PAZ Sylla premia lo scatto di Paz che di destro non dà scampo a Chiorra in uscita.

34′ st Ci prova Iannoni, ma Chiorra para senza troppe difficoltà.

35′ st OCCASIONE PERUGIA Gran girata di testa di Sylla, la palla esce di un soffio.

36′ st Ci prova Cudrig sugli sviluppi di un corner, ma non inquadra la porta di pochissimo.

38′ st Adamonis deve intervenire due volte in un minuto su Rizzo Pinna e poi su Magnaghi.

48′ st GOL PERUGIA, SYULLA! Il centravanti, dopo i due assist, mette il sigillo sulla partita di esordio con la maglia del Grifo, finalizzando l’assist di Kouan dopo un’azione insistita di Cancellieri.

51′ st PERUGIA – LUCCHESE FINISCE 3-0

Tabellino e pagelle

Perugia – Lucchese 3-0

35′ pt Ricci (P), 35′ st Paz (P), 48′ st Sylla

Perugia: Adamonis 6.5, Angella 6, Vulikic 6, Dell’Orco 6, Paz 8, Torrasi 6, Kouan 6.5, Bozzolan 5.5 (1′ st Cancellieri 6.5), Ricci 7.5 (4′ st Iannoni 6), Matos 5.5 (24′ st Cudrig 6), Sylla 8. All. Formisano 7.

Lucchese: Chiorra 6.5, Fazzi 6, Quirini 5.5, Alagna 5, De Maria 5.5, Tumbarello 6, Cangianiello 5.5 (15′ st Dijbril 6), Guadagni 6 (26′ st Russo 6), Rizzo Pinna 7, Visconti 5 (31′ st Magnaghi 6), Yeboah 6. All. Gorgone 6.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6.5: non compie miracoli, però è attento sulle conclusioni degli avversari. E dove non ci arriva, lo salvano i legni.

Angella 6: meglio delle altre prestazioni, ma la Lucchese ha avuto troppe occasioni.

Vulikic 6: stesso discorso del compagno di reparto.

Dell’Orco 6: deve recuperare la condizione dopo il lungo stop, alterna sprazzi della classe che conosciamo a momenti in cui appare ancora in ritardo.

Paz 8: segna la rete che dà tranquillità al Perugia, dopo aver colpito un palo. Nel primo tempo mette Matos nella condizione di portare avanti il Perugia, ma l’attaccante sbaglia clamorosamente. Mette costantemente in apprensione gli avversari.

Torrasi 6: buona prova, di sostanza.

Kouan 6.5: assist finale per Sylla, a sugello di una prestazione in crescendo. Trovargli una collocazione sarebbe un grande acquisto per questo Perugia.

Bozzolan 5.5: un po’ in affanno, gioca solo un tempo (1′ st Cancellieri 6.5: metà della terza rete è sua. Sulla fascia va vedere cose buone. Perderlo in questa finestra di mercato non sembra un buon affare per il Perugia.

Ricci 7.5: segna una grandissima rete in acrobazia, a dimostrazione delle qualità tecniche che a Perugia ha sinora mostrato con il contagocce, anche per una condizione fisica precaria (4′ st Iannoni 6: fa legna in mezzo al campo e la sua presenza sembra dare equilibrio al Perugia).

Matos 5.5: il gol sbagliato in avvio è l’ennesima dimostrazione di come, dopo l’intervento chirurgico, non abbia mai ritrovato il suo guizzo (24′ st Cudrig 6: dà peso all’attacco, sfiorando anche la rete).

Sylla 8: esordio con il botto: due assist e la rete personale nel recupero, dopo aver sfiorato il gol di testa. E’ arrivato a Perugia accompagnato da un certo scetticismo, visti i numeri realizzativi. Ma in questa prima gara ha dimostrato che, con il centravanti in campo, il Perugia può fare un altro gioco, sfruttando anche le qualità dei suoi centrcampisti.

All. Formisano 7: atteggiamento coraggioso in avvio, che premia anche grazie agli episodi fortunati dei legni colpiti dagli ospiti. Nella ripresa, anche grazie ai cambi, il Perugia trova maggior equilibrio. C’è da lavorare sulla fase difensiva, anche per i giocatori che il Grifo può ora schierare. Ma intanto, può giustamente festeggiare questa vittoria sulla panchina del Grifo.