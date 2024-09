Il Principe Alberto II di Monaco a La Verna, 56 anni dopo la visita della madre Grace - Tuttoggi.info

Illustre visita privata, ieri pomeriggio (14 settembre), al Santuario francescano della Verna (Ar). Il Principe Alberto II di Monaco è rimasto per quasi un’ora in uno dei luoghi amati dalla madre – la Principessa Grace -, che qui fu ospite tre giorni nel 1968 insieme alla figlia Caroline, allora 11enne, al termine di un campeggio estivo nel Casentino.

Nell’incontro con la comunità francescana – alla vigilia dell’importante anniversario degli 800 anni delle Stimmate di san Francesco – Sua Altezza Serenissima è stato accolto dal Padre Guardiano Fra Guido Fineschi e dal sindaco di Chiusi della Verna Giampoalo Tellini, che ha parlato di “giornata storica per la comunità”.

Il Principe Alberto di Monaco ha quindi fatto un tour del Santuario – proprio nella Cappella delle Stimmate – e dell’Archivio storico, dove ha potuto vedere le tracce della visita della madre e della sorella, giunte qui al Santuario ben 56 anni fa. Ai giornalisti, in una brevissima intervista, ha infine detto di essere arrivato a La Verna “per avere un senso di umiltà, serenità e pace, perché se non siamo sereni nel nostro cuore non possiamo mai parlare di pace“.

La visita del Principe proseguirà oggi (domenica 15 settembre) a Rondine Cittadella della Pace (Ar), dove incontrerà i giovani leader di pace della World House, promotori della campagna Leaders for Peace, di cui il Principato di Monaco compare tra i sostenitori.