Il sindaco incontra il primo nato a Foligno del 2021

Per Elia Stramaccioni il riconoscimento di un piccolo gonfaloncino della città

Il sindaco Stefano Zuccarini ha incontrato in Comune la coppia che ha dato alla luce il primo bambino nato a Foligno nel 2021, Elia Stramaccioni. “Ho voluto personalmente ricevere nel mio ufficio Elia Stramaccioni, il primo bambino nato a Foligno nel 2021 che, causa restrizioni legate al Covid-19 non sono potuto andare a visitare come avrei desiderato. Ho accolto con piacere i suoi giovani genitori, Luca Stramaccioni e Cristina Pagliara formulando loro i migliori auguri“.

“Simbolo di serenità e fiducia”

“Iniziare un nuovo anno con una nuova vita è il miglior modo per affrontare il futuro con serenità e fiducia – ha detto il sindaco – A loro ho donato simbolicamente il Gonfaloncino della Città di Foligno in ricordo di questa giornata speciale“.