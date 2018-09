Prime campanelle, assessori e consiglieri nelle scuole

share

0 shares Share

Tweet

Pin

La campanella è già suonata venerdì per i piccoli alunni delle scuole secondarie di Ponte Pattoli, Piccione e Solfagnano. Da lunedì 10, tornerà sui banchi di scuola la gran parte degli alunni delle primarie e secondarie, mentre per tutti gli altri il nuovo anno scolastico comincerà mercoledì 12 settembre. Come ormai è tradizione dell’amministrazione comunale, il sindaco Romizi, gli assessori e i consiglieri comunali si recheranno nelle scuole del territorio per portare i saluti e gli auguri di un buon anno scolastico.

Venerdì, è stata l’assessore Cicchi ad incontrare gli alunni e il personale docente e non docente delle scuole dell’Istituto comprensivo 15, dove si recherà di nuovo anche mercoledì 12 per le classi che partiranno quel giorno. Lunedì 10, invece, l’assessore alle Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza e all’Edilizia scolastica, Dramane Wagué si recherà nelle scuole dell’IC 5 (Via Chiusi, Prepo e Pila), in quelle dell’Istituto 9 (San Martino in Campo, San Martino in Colle e Santa Maria Rossa) e in quelle dell’IC 12 di Ponte San Giovanni, Balanzano e Pieve di Campo. Sempre il 10 settembre, il Presidente del Consiglio comunale Leonardo Varasano sarà in visita agli alunni della Primaria di Colombella (IC 14) e alla primaria Tofi di Montebello (IC 13).

A portare i saluti dell’amministrazione nelle altre scuole in cui le lezioni prenderanno il via lunedì saranno anche gli assessori Fioroni (Secondaria U. Foscolo di Perugia), Bertinelli e Severini (IC 3), Barelli (IC 4), Cicchi (IC14) e i consiglieri Arcudi (IC 11), Leonardi (IC 8 e 13) e Giaffreda (Ferro di cavallo)

Martedì 11 settembre prenderanno il via le lezioni per gli alunni dell’IC 7 (San Sisto, Lacugnano) e a rappresentare l’amministrazione ci sarà, per l’occasione, l’assessore Casaioli, che già lunedì 10 sarà alla Secondaria Alighieri di San Sisto.

Infine, mercoledì 12 settembre sarà lo stesso Sindaco Romizi a recarsi in visita alla scuola primaria e secondaria di Ponte Valleceppi alle 8,30, all’avvio delle lezioni. Mercoledì il Presidente del consiglio comunale sarà nelle scuole di Elce dell’IC 1 e del 2° Circolo didattico (Madonna Alta, Santa Lucia, Bellocchio), mentre l’assessore Wagué sarà a Castel del Piano, Mugnano e Fontignano (IC 6). L’assessore Severini sarà alla Secondaria Di Betto di Perugia e l’assessore Fioroni alla Ciabatti, a Perugia.

Presso l’IC 1 si recherà, mercoledì 12 settembre, anche il consigliere Camicia, in visita nelle scuole di San Marco, Cenerente e Colle Umberto.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa