Prima visita ufficiale a Spello per il maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini

Prima visita ufficiale a Spello per il maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini. Il neo comandante della Compagnia Carabinieri di Foligno, accompagnato dal comandante della Stazione di Spello, il maresciallo Massimo Trementozzi, ieri mattina è stato ricevuto dal sindaco Moreno Landrini nel Palazzo Comunale.

Il primo cittadino, nell’augurare al maggiore Pericoli Ridolfini un proficuo lavoro nel territorio, ha illustrato brevemente le caratteristiche di Spello, una città che si contraddistingue per il forte senso di comunità e dove l’Arma dei Carabinieri, la cui sede è situata proprio nel centro storico, in Piazza della Repubblica, costituisce da sempre un importante punto di riferimento.

La cordiale visita, ha rappresentato l’occasione per affrontare il tema della sicurezza nel territorio e la significativa collaborazione svolta in tale ambito tra la Stazione di Spello e la Polizia Municipale, in particolare, anche per l’attuazione del progetto relativo al controllo di vicinato; il sindaco ha inoltre sottolineato i risultati conseguiti mediante l’attività congiunta di vigilanza del territorio, un servizio che continuerà a essere effettuato e intensificato in quanto di fondamentale importanza per la tutela dei cittadini, la sicurezza stradale e la prevenzione e contrasto del fenomeno dei furti. L’Incontro si è concluso con la condivisione dell’importanza di portare avanti, ciascuno nei rispettivi ambiti, un operato “tra la gente e per la gente, proteggendo e servendo i cittadini”.

