Prezzi di diesel e benzina alle stelle, caccia a dove si risparmia - Tuttoggi.info

E’ caccia, anche tra gli automobilisti in Umbria, ai distributori di carburanti che applicano prezzi un po’ più bassi, dopo che il costo di diesel e benzina è schizzato in alto a seguito della guerra in Medio Oriente.

L’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy rileva per l’Umbria un prezzo medio del gasolio, in modalità self, di 1.949 euro. R di 1.765 euro per la benzina (sempre in modalità self). Il gpl e il metano sono venduti rispettivamente a 0.697 e 1.1418. Prezzi in linea con quelli delle vicine Marche e leggermente più bassi di quelli mediamente praticati in Toscana.

In alcune pompe il diesel, servito dal benzinaio, viene venduto oltre 2.4 euro al litro. Alcune pompe bianche vendono il diesel in modalità self a 1.887 euro al litro. Enilive in modalità self oscilla tra 1.919 a Spoleto e 1.949 a Perugia, tra i prezzi più “convenienti” per il diesel. Sempre Enilive (secondo il sito prezzibenzina.it aggiornato in base alle rilevazioni degli automobilisti ha un prezzo minimo a Perugia di 1.898 in modalità self.

Per un pieno si pagano mediamente dai 10 ai 12 euro in più. Controlli sugli aumenti dei prezzi, ma anche sull’utilizzo irregolare del gasolio agricolo.

Intanto, si attende che il ministero dell’Economia intervenga sulle cosiddette accise mobili, attraverso il decreto per ridurre le “tasse” sui carburanti per compensare le maggiori entrate Iva derivanti dall’aumento del prezzo del petrolio.