Previsioni weekend, bel tempo e sole prevalente sia sabato che domenica

Umbria

Fine settimana caratterizzato dal bel tempo; sole prevalente sia nella giornata di sabato sia poi domenica su tutti i settori; cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle ore serali.

Nazionale per il 23 marzo-

Sole prevalente al Nord nelle ore diurne con tempo stabile, salvo qualche innocuo addensamento al mattino specie su Piemonte e Liguria. In serata e in nottata tempo sempre asciutto su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni.

Tempo stabile sulle regioni centrali con ampi spazi di sereno al mattino e solo qualche addensamento al pomeriggio specie sulle coste dell’Adriatico. Anche in serata e in nottata non sono attesi fenomeni con solo qualche nube alta in transito.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Sud Italia, con sole prevalente al mattino e al pomeriggio salvo qualche innocua nube specie sulla Sicilia. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata con tempo sempre asciutto.

centrometeoitaliano.it

