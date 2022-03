Previsioni per l'11 marzo, stabile con nubi in aumento nel pomeriggio - Tuttoggi

Pomeriggio sempre senza fenomeni; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione sempre però con molte nuvole su tutti i settori.

Umbria

Tempo stabile nel corso della giornata con locali addensamenti al mattino, nubi in aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione sempre però con molte nuvole su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi nella giornata su gran parte delle regioni ma con tempo asciutto, fenomeni sulle Alpi occidentali e neve oltre i 500-700 metri, maggiori aperture al Nord-Est. In serata e in nottata non sono attese grosse variazioni, quota neve in calo verso i 400 metri e qualche fenomeno in Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, maggiori schiarite sul versante adriatico. In serata nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con possibili pioviggini sulle coste toscane, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità su Sardegna e Molise. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo tra Sicilia e Calabria, cieli soleggiati altrove. In serata residui fenomeni in Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove e nuvolosità in aumento in Sardegna con piogge in arrivo nella notte.

Temperature minime in generale rialzo da nord a sud, massime in generale diminuzione e stabili o in lieve aumento in Sardegna.



