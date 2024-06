Previsioni per l'11 giugno, tempo asciutto con nuvolosità e schiarite - Tuttoggi.info

Da segnalare solo isolate piogge al pomeriggio sulle zone settentrionali. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata

Umbria

Condizioni di tempo per lo più asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite, da segnalare solo isolate piogge al pomeriggio sulle zone settentrionali. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente coperti con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con temporali intensi specie tra Trentino e Friuli, asciutto ma con velature altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su alpi e prealpi, con piogge e temporali sparsi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, su quest’ultima con locali piogge associate. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al nord, stabili o in aumento altrove.

