Previsioni per il weekend, sabato stabile con sole prevalente e qualche nube nel pomeriggio

Umbria

Sabato giornata all’insegna del tempo generalmente stabile con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata sempre con tempo asciutto. Domenica si rinnovano condizioni di generale stabilità su tutta la regione con ampi spazi di sereno su tutti i settori sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Nazionale

Condizioni di tempo generalmente asciutto al Nord per tutto l’arco della giornata ma con nubi sparse a tratti anche compatte fin dal mattino ad iniziare da Alpi e zone limitrofe orientali. Addensamenti alternati ad ampie schiarite poi anche al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro Italia, con sole prevalente al mattino sia sul Tirreno che sull’Adriatico e qualche nube in più sugli Appennini al pomeriggio. Cieli sereni poi anche in serata e in nottata salvo locali innocui addensamenti tra Marche e Abruzzo.

Tempo stabile sulle regioni meridionali sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno su tutti i settori salvo qualche nube al mattino specie sulla Calabria e locali addensamenti sulle zone interne Peninsulari e della Sicilia al pomeriggio.

Temperature in aumento salvo una lieve flessione delle massime sulle regioni centro settentrionali.

