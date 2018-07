Previsioni per il weekend, nubi sparse sabato sia mattina che pomeriggio

Umbria

Nubi sparse sabato sia nelle ore diurne che in quelle serali con addensamenti a tratti anche compatti associati a locali precipitazioni specie al pomeriggio. Domenica ancora acquazzoni o temporali pomeridiani, i quali si andranno man mano ad esaurire dalla serata.

Nazionale

Instabilità pomeridiana protagonista sulle regioni settentrionali con acquazzoni e temporali sulle Alpi in locale sconfinamento fin sulle zone pedemontane e sulla Liguria in serata. Fenomeni in esaurimento nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Molte nubi anche compatte al mattino al Centro, specie sul versante Tirrenico, ma senza fenomeni di rilievo prima di qualche pioggia al pomeriggio sugli Appennini tra Lazio e Abruzzo. Tempo stabile nuovamente in serata con ampi spazi di sereno soprattutto sulle coste.

Sole prevalente al Sud Italia nelle prime ore del giorno mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare sulle zone interne Peninsulari e sul Salento con acquazzoni e temporali anche intensi. Residui fenomeni in serata, schiarite man mano sempre più ampie in nottata su tutte le zone.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

