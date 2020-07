Previsioni per il 9 luglio, stabile e soleggiato - Tuttoggi

Umbria

Tempo in prevalenza stabile su tutto il territorio con sole prevalente al mattino su tutti i settori, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni.

Italia

AL NORD

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sulle pianure, qualche addensamento in più atteso sulle Alpi centro-orientali con possibilità di locali acquazzoni tra pomeriggio e sera.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata. Nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni se non relegati sulle aree interne dell’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampie schiarite e cieli privi di nuvolosità significativa su tutti i settori con nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma senza precipitazioni.

Temperature in leggero aumento da Nord a Sud.

