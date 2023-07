Previsioni per il 5 luglio, tempo stabile e cieli sereni - Tuttoggi.info

Qualche addensamento in più nel pomeriggio specie sui rilievi ma sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Qualche addensamento in più nel pomeriggio specie sui rilievi ma sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino locali piogge sul Triveneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove. In serata instabili in movimento verso la Pianura Padana con acquazzoni e temporali sparsi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sulla Basilicata.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al Sud e sulla Sardegna e in diminuzione sulle altre regioni, massime in generale rialzo su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it