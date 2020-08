Previsioni per il 5 agosto, ancora piogge durante il mattino - Tuttoggi

Umbria

Locali piogge nel corso delle ore diurne sui settori centro orientali, sui restanti settori il tempo si manterrà asciutto; in serata le condizioni meteo si manterranno stabili su gran parte del territorio.

Italia

AL NORD



Residua instabilità sulle regioni adriatiche con nubi irregolari e piogge sparse, anche intense al mattino in Romagna. Bel tempo sui restanti settori del nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL CENTRO



Maltempo lungo le regioni adriatiche e Umbria, specie al mattino con piogge o temporali. Bel tempo lungo le regioni tirreniche con prevalenza di sole. Fenomeni in attenuazione in nottata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo instabile anche al sud peninsulare fin dal mattino con locali piogge o temporali. Tempo più stabile e in prevalenza soleggiato sulle isole maggiori, specie in Sardegna.



Temperature previste in ulteriore calo specie al centro-sud Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/watch?v=geb9PWRlo6E