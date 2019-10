Previsioni per il 31 ottobre, deboli piogge nella mattinata sui settori nord orientali

Umbria

Deboli piogge nella mattinata sui settori nord orientali, asciutto altrove anche se con molte nubi; generale peggioramento con piogge diffuse su tutto il territorio sia nelle ore pomeridiane sia poi nella serata. Instabilità diffusa anche nelle ore notturne ma con precipitazioni in generale attenuazione.

Nazionale

Cieli generalmente nuvolosi al Nord sia nelle ore diurne che in quelle serali, con addensamenti compatti e locali schiarite solo ad Est. Possibili piogge e acquazzoni specie nella prima parte della giornata su Alpi, Liguria ed Emilia Romagna.

Condizioni di tempo generalmente instabile sulle regioni centrali, con piogge diffuse sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. Possibili fenomeni anche intensi soprattutto tra Toscana e Lazio al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna del tempo in peggioramento al Sud Italia, con le prime piogge al mattino su Campania, Molise e Puglia, in estensione a tutte le regioni nelle ore pomeridiane. Condizioni di generale instabilità anche in serata e in nottata con piogge e acquazzoni sparsi.

Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

