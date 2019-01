Previsioni per il 31 gennaio, stabile nel corso della mattinata con nuvolosità irregolare

share

Umbria

Tempo stabile nel corso della mattinata con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; cieli nuvolosi anche al pomeriggio con deboli piogge sui settori meridionali e locali nevicate fino a 800 metri. Piogge attese in serata estese su tutti i settori. Neve al confine con le Marche oltre 1100 metri.

Nazionale

Tempo in progressivo peggioramento al Nord con le prime precipitazioni attese tra Piemonte e Liguria nelle ore diurne. In serata e in nottata i fenomeni si estenderanno sulle restanti regioni con possibili nevicate fino in pianura sui settori centro occidentali.

Piogge e pioviggini sparse al Centro Italia ad iniziare dal versante tirrenico, con le prime precipitazioni attese già al mattino. Fenomeni in intensificazione al pomeriggio con neve sui rilievi ma a quote medie, più asciutto solo sull’Adriatico.

Locali fenomeni al mattino sulle regioni meridionali specie sulla Calabria e sulle Isole Maggiori, anche intensi sulla Sardegna. Al pomeriggio migliora sulla Sicilia e sulla Calabria ma peggiora con piogge sparse sulle altre zone, più asciutto solo sui settori adriatici.

Temperature stabili o in calo nei valori minimi, massime invece in aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

share

Stampa