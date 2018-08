Previsioni per il 30 agosto, stabile su tutta la regione e cieli sereni o poco nuvolosi

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge al pomeriggio possibili sull’Appennino, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi sparse in serata ma senza fenomeni.

Nazionale

Bel tempo al mattino Nord Italia con sole prevalente salvo qualche nube in transito sulle Alpi e associate locali piogge sull’Alto Adige. Al pomeriggio e in serata fenomeni convettivi più probabili sulle Alpi, sempre asciutto in pianura Padana e lungo le coste.

Condizioni di tempo stabile sulle regioni centrali al mattino con ampi spazi di sereno, possibili acquazzoni o temporali al pomeriggio sull’Appennino, in esaurimento entro sera. Stabile e asciutto lungo le coste. Bel tempo al mattino al Sud Italia con cole prevalente su tutte le regioni.

Nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio sui settori interni peninsulari e sulla Sicilia con possibili acquazzoni o temporali, migliora ovunque in serata.

Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.

