Previsioni per il 29 maggio, stabile con nubi sparse e schiarite - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio sviluppo di piogge e temporali, anche intensi a ridosso dell’Appennino. Fenomeni in graduale esaurimento in serata.

Umbria

Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutta la regione. Nel pomeriggio sviluppo di piogge e temporali, anche intensi a ridosso dell’Appennino. Fenomeni in graduale esaurimento in serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulle Pianure specie al Nord-Ovest. In serata ancora instabilità con piogge sparse, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi nelle zone interne ed in movimento sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento, salvo residue piogge in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge su settori adriatici e Basilicata, soleggiato altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni sui settori interni.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in lieve e generale diminuzione da Nord a Sud.

Www.centrometeoitaliano.it