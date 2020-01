Previsioni per il 28 gennaio, piogge sparse sulla regione - Tuttoggi

AL NORD

Molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord Est e lungo l’arco alpino oltre gli 800-1000 metri, fenomeni in esaurimento sul Triveneto al pomeriggio e in serata.

AL CENTRO

Deboli piogge sparse su Umbria e settori tirrenici con deboli nevicate in Appennino intorno ai 1600 metri, migliora in serata ed in nottata con ampie schiarite sulle coste di Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali o deboli piogge su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in estensione anche ai settori tirrenici della Calabria.



Temperature in generale rialzo nei valori minimi, in calo le massime sulle isole maggiori.