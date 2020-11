Previsioni per il 25 novembre, asciutto ma con foschie diffuse - Tuttoggi

Condizioni di sole prevalente al pomeriggio su tutta la regione; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi.



Umbria

Tempo asciutto nel corso della giornata con foschie diffuse nelle ore mattutine, sole prevalente al pomeriggio su tutta la regione; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi.

Italia

AL NORD



Ennesima giornata di bel tempo sulle regioni settentrionali con qualche nube in transito fra Piemonte e Liguria nelle ore mattutine e nebbie in pianura Padana. Sole prevalente nel corso del pomeriggio salvo qualche nube in transito ad ovest, bel tempo anche in serata con precipitazioni assenti.



AL CENTRO



Cieli sereni o poco nuvolosi al centro Italia salvo locali foschie o banchi di nebbia tra Toscana e Umbria. Sole prevalente anche al pomeriggio, nubi in graduale aumento nel corso della serata e nottata ma con tempo asciutto.



AL SUD E SULLE ISOLE



Insiste il maltempo sulla Sicilia e Calabria con precipitazioni diffuse sul settore ionico della regione. Tempo stabile invece sulle altre regioni con nubi irregolari in transito alternate a brevi schiarite. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni solo in nottata.



Temperature minime in calo, massime in aumento.

