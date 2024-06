Previsioni per il 25 giugno, nuvolosità irregolare ma tempo asciutto - Tuttoggi.info

La nuvolosità peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi su tutta la regione. Ancora fenomeni in serata

Umbria

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi su tutta la regione. Ancora fenomeni in serata ma in graduale esaurimento ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità diffusa, con fenomeni intensi sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sui settori alpini e prealpini, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui settori Appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ancora precipitazioni attese tra Campania e Basilicata, instabile sulla Sardegna. In serata persistono le precipitazioni sulla Campania, migliora altrove con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

