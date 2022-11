Previsioni per il 24 novembre, stabile con cieli poco nuvolosi o sereni - Tuttoggi

Al mattino prevalenza di cieli sereni; banchi di nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura sulle regioni di nord-ovest. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese schiarite su tutti i settori. In serata ancora bel tempo diffuso, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate precipitazioni attese tra Molise, alta Puglia e stretto Messinese; sereno altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, non sono previsti cambiamenti sui restanti settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con nuvolosità più compatta attesa in transito sulla Sardegna.

Temperature minime in diminuzione sui versanti Adriatici e sulla Sardegna; in lieve aumento altrove. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

