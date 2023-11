Previsioni per il 22 novembre, instabile su tutta la regione con piogge e neve tra 1200 e 1300 metri - Tuttoggi.info

Umbria

Tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a 1200-1400 metri sui rilievi. Migliora nel pomeriggio con residue precipitazioni solo sull’Appennino. Ampie schiarite in serata e nottata.

Nazionale

NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al Nord, addensamenti sull’Emilia Romagna orientale con piogge sparse e neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Romagna.

CENTRO

Tempo instabile al mattino sulle regioni del Centro con piogge sparse specie sul versante adriatico, con neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio migliora sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata ancora fenomeni in Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sulle Marche.

SUD -ISOLE

Tempo instabile al mattino al Sud con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più sporadici sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sui settori ionici e la Sicilia orientale.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Centrometeoitaliano.it