Previsioni per il 22 aprile, instabile con rovesci anche temporaleschi - Tuttoggi

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata residui fenomeni specie sui settori interni; più asciutto nella notte ma con cieli ancora nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge su Sardegna e Campania anche a carattere di rovescio e temporale, variabilità asciutta altrove ed ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche su Molise, Puglia e Basilicata. In serata piogge e temporali sparsi sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole.

Temperature minime in lieve calo sul Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori, stabili o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve calo al Centro-Sud, in aumento al Nord e Sardegna.

www.centrometeoitaliano.it