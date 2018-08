Previsioni per il 22 agosto, stabile e soleggiato al mattino

Umbria

Tempo stabile e sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi su tutta la regione con i fenomeni che insisteranno fin in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi dalla notte senza fenomeni.

Nazionale

Tempo instabile sulle regioni settentrionali ad iniziare dalle ore pomeridiane, con acquazzoni e temporali sulle Alpi e sugli Appennini che andranno ad esaurirsi in serata. Più asciutto ma con nubi sparse sulle coste e sulle pianure.

Condizioni di generale stabilità con sole prevalente al mattino al Centro Italia prima che al pomeriggio fenomeni anche intensi si vadano a sviluppare sugli Appennini bagnando anche le zone limitrofe. Più asciutto sulle coste, mentre le piogge si esauriranno sui settori interni a partire dalla sera.

Giornata all’insegna dell’instabilità pomeridiana al Sud, con acquazzoni e temporali a partire dalle zone interne sia peninsulari che insulari, in estensione verso le coste tirreniche e delle Isole. Residui fenomeni in serata mentre in nottata torna ad essere stabile su tutti i settori.

Temperature generalmente senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

