Previsioni per il 21 giugno, stabile ma con addensamenti in transito - Tuttoggi.info

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione per gran parte della giornata ma con addensamenti alti in transito, da segnalare solo qualche isolato fenomeno pomeridiano al confine con le Marche. Ampie schiarite ovunque entro la notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge e temporali al Nord-Ovest e sulle Alpi. Al pomeriggio maltempo in estensione verso est, ancora asciutto su Romagna, pianure venete e Friuli. In serata piogge e temporali in movimento verso il Nord-Est mentre inizia a migliorare al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio locali acquazzoni possibili in Appennino, per lo più invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con associate ampie schiarite, specie nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli in prevalenza soleggiati sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia nel corso delle ore diurne, qualche disturbo nuvoloso atteso sulla Sardegna, specie al mattino. In serata e in nottata non sono attese variazioni con ancora tempo del tutto asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e in rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime stazionarie o in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori.

