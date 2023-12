Previsioni per il 20 dicembre, sereno e poco nuvoloso al mattino - Tuttoggi.info

Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito

Umbria

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Tra il pomeriggio e la serata ancora tempo stabile e asciutto con graduali schiarite a partire dal Nord-Ovest. Nella notte prevalenza di cieli sereni, ma con foschie, nebbie e nubi basse in Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento tra il pomeriggio e le ore serali fino ad avere cieli anche molto nuvolosi, ma con tempo che si manterrà asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia meridionale con locali fenomeni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata in arrivo anche piogge sulla Sardegna, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud.

Www.centrometeoitaliano.it