Previsioni per il 16 febbraio, cieli sereni mattino e pomeriggio - Tuttoggi.info

Umbria

Giornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Non sono previsti cambiamenti sostanziali tra serata e nottata, con nuvolosità media-alta in transito ma senza fenomeni associati.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata ma con molta nuvolosità in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi bassa sulla Pianura Padana. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nuvolosità medio-alta in transito e nubi basse o nebbie su coste adriatiche e Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito e nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, cieli nuvolosi sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube sulla Sicilia. In serata ancora stabilità prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi, nubi sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

