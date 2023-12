Previsioni per il 15 dicembre, stabile e cieli irregolarmente nuvolosi | Neve fino ai mille metri - Tuttoggi.info

Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Fenomeni nevosi isolati

Umbria

Tempo stabile al mattino con cieli sereni sulle zone settentrionali e irregolarmente nuvolosi altrove. Isolati fenomeni sui rilievi con neve fino a 1000 metri. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e cieli sereni altrove. Al pomeriggio nebbie e nubi basse in dissolvimento con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora stabilità diffusa ma con nuova formazione di nebbie e foschie.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità sulle regioni adriatiche con piogge e neve oltre i 1000 metri, sereno sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora fenomeni sul versante adriatico con quota neve in calo fin verso i 600-800 metri, sereno altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, asciutto con sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle stesse regioni con piogge sparse, neve oltre i 1000-1300 metri in Appennino. In serata residui fenomeni nelle zone interne e quota neve in lieve calo.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva delle temperature massime sulla Sardegna.

