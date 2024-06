Previsioni per il 14 giugno, tempo asciutto con nubi sparse e schiarite - Tuttoggi.info

Nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque

Umbria

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con maggiori addensamenti al Nord-Ovest ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sui rilievi alpini, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto sugli altri settori con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ovunque.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.

Www.centrometeoitaliano.it