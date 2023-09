Previsioni meteo week end, Umbria tra sole e piogge - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo per il fine settimana del 16 e 17 settembre 2023 a cura di centrometeoitaliano. Umbria tra sole e piogge

Umbria

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Possibilità di piogge e acquazzoni sparsi nel pomeriggio su tutti i settori. Migliora ovunque dalla serata.

Domenica. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione salvo locali addensamenti in sviluppo sui rilievi. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto sul Triveneto. Al pomeriggio insistono i fenomeni sui medesimi settori, con temporali ancora sulla Liguria. In serata residui fenomeni tra Liguria, Emilia Romagna e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi, tempo in miglioramento nella notte.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali diffusi. In serata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi sulla Sardegna , sereno o poco nuvoloso altrove con qualche addensamento tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo un lieve aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

Temperature minime stabili o in diminuzione; massime stazionarie o in aumento.

Www.centrometeoitaliano.itVideo meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos