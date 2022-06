Previsioni meteo week end, torna il sole in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni in Italia per l’11 giugno

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ed innocua nuvolosità al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli soleggiati e qualche nube in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti nelle zone interne peninsulari. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sui settori interni, specie in Calabria, ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in lieve calo al Centro, stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia; massime in generale rialzo.

