Previsioni meteo, tempo stabile in Umbria nel week end - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per il fine settimana del 23 e 24 luglio 2022 a cura di Centrometeoitaliano

Le previsioni in Umbria nel week end

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente al mattino e qualche addensamento sparso al pomeriggio sull’Appennino, ma senza fenomeni di rilievo. Ampi spazi di sereno nelle ore serali.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.