Previsioni meteo, sole nel week end - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano per l'8 e il 9 maggio

Umbria

Sabato. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino, nubi in aumento nelle ore pomeridiane con possibili isolati fenomeni in Appennino. Asciutto in serata.

Domenica. Tempo asciutto con sole prevalente nelle ore mattutine su gran parte del territorio, qualche nube in più al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili su tutti i settori con possibili nubi sparse.

Italia

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità variabile in Pianura Padana e sereno altrove. Pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. In serata cieli sereni e parzialmente nuvolosi su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente.

AL CENTRO

Tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni e nuvolosità variabile sulle regioni adriatiche. Locali piogge nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo nelle ore pomeridiane. Migliora in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi sulle regioni peninsulari e sereni sulle Isole Maggiori. Nessuna variazione nel pomeriggio e cieli sereni ovunque in serata.

Temperature minime e massime stazionarie.

Temperature in aumento

Nella giornata di sabato un promontorio anticiclonico si eleverà sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia specie al centro Sud. Temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Il tempo si manterrà stabile anche nella seconda parte del week end con un ulteriore aumento delle temperature specie al Sud a causa dell’aria in risalita dal Nord Africa che potrebbe portare i termometri fino a 30°C.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos