Previsioni meteo per il week end, bel tempo ma domenica sera peggiora - Tuttoggi

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno alternati a locali nubi sparse. Nuvolosità irregolare domenica nelle ore diurne; peggioramento atteso tra la sera e la notte con piogge estese su tutti i settori e neve fino a 1300 metri.

Italia

Innocua nuvolosità medio-alta in transito da Ovest verso Est su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali o deboli piogge sulla Liguria centrale. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e nella prima parte del pomeriggio. Nubi in aumento in serata su Umbria e regioni tirreniche ma con tempo asciutto. Molte nubi in transito sulla Sardegna ma senza precipitazioni di rilievo,bel tempo e sole prevalente altrove.

Temperature minime in aumento su tutta la Penisola, stazionarie o in lieve calo al Nord le massime.

