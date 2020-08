Previsioni meteo per il 1 settembre - Tuttoggi

Nubi innocue alternato ad ampie schiarite in centro Italia

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni del Centro con il transito di nubi innocue alternato ad ampie schiarite, locali acquazzoni possibili solo a confine tra Toscana ed Emilia.

Al Nord: Piogge ancora presenti ancora al Nord Est nelle prime ore del mattino, mentre al pomeriggio sono attesi fenomeni in intensificazione sulle Alpi orientali con frequenti sconfinamenti verso le pianure di Veneto e Friuli. Più asciutto altrove salvo brevi fenomeni su Appennino emiliano.



Al Sud e sulle Isole: Prevalente stabilità atmosferica su tutti i settori peninsulari con locale nuvolosità in transito e cieli poco o parzialmente nuvolosi. Bel tempo anche sulle Isole maggiori con qualche addensamento in più sulla Sicilia. Temperature attese stazionarie o in ulteriore lieve calo specie al Centro-Nord.